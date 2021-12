Jean-Pierre Clamadieu, président du CA d'Engie, signe la fin du nucléaire en Belgique dans une lettre au Premier ministre

D’ici quelques jours, la Vivaldi devra prendre une décision finale concernant l’avenir de la filière nucléaire en Belgique. Va-t-on fermer nos sept réacteurs ou va-t-on en laisser deux en activité ?

Au sein de la majorité gouvernementale, le MR se bat pour maintenir en activité Doel 4 et Tihange 3. Mais, comme le rappelait Engie dans nos colonnes ce mardi, une prolongation serait désormais impossible. Il aurait fallu prendre cette décision fin 2020 au plus tard, selon Engie.

Ce message a été répété dans une lettre adressée, ce mardi, au Premier ministre, Alexander De Croo. Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d’administration, et Catherine MacGregor, la directrice générale du groupe Engie, ont signé ce courrier envoyé depuis Paris.

"Un tel projet nécessite un délai d'exécution que nous estimons à cinq ans en prenant en compte les études d'ingénierie et de sûreté, le dialogue avec les autorités, les processus législatifs et réglementaires et la réalisation de l'investissement", peut-on lire dans la lettre dont nous avons obtenu copie. "Ce délai est difficilement compressible", précise le courrier. "Dans ces conditions, il nous paraît impossible d'assurer le prolongement de l'activité de ces 2 tranches en 2025", conclut la lettre.

Ce mardi, le président du MR souhaitait cependant modifier la législation afin que les travaux de modernisation des centrales puissent être terminés après la date de prolongation des centrales nucléaires. Il estime également que la loi doit être changée afin que l'étude d'incidence et la consultation publique transfrontalière soient faites en même temps que les travaux de modernisation des deux réacteurs. Rappelons que ces exigences découlent des réformes prises au niveau international après la catastrophe de Fukushima. "Je veux que les normes de sûreté post-Fukushima soient appliquées, précise le libéral. Mais il est possible de changer la loi afin que les travaux soient terminés après la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Moyennant certaines garanties de la part de l'Etat, Engie pourrait accepter de débuter les travaux pendant la réalisation de l'étude d'incidence et la consultation publique transfrontalière".