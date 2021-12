Le groupe de mode FNG remplace son président

L'actuel directeur de FNG, Alain Hellebaut, devient président et assumera des "responsabilités exécutives", a annoncé ce jeudi le groupe de mode.

Le CEO et président Paul Lembrechts avait annoncé sa démission fin octobre, suite au rejet de sa rémunération par les actionnaires. Entre-temps, le conseil d'administration a déjà confirmé sa démission en tant que président, et il démissionnera également de ses autres postes de direction et de gestion au plus tard le 31 décembre.

Il y avait ainsi deux options pour la succession de Lembrechts. Soit désigner l'un des administrateurs actuels prendrait des responsabilités exécutives, soit attirer un nouveau CEO.

Finalement, le conseil d'administration a opté pour la première option et a nommé à l'unanimité Alain Hellebaut (50 ans), le CEO de la chaîne de magasins de jouets Maxi Toys. En tant président, M. Hellebaut continuera à travailler en tant qu'homme de tête de Maxi Toys et déléguera en partie "les tâches spécifiques qui relèvent de ses responsabilités exécutives chez FNG" à des "conseillers financiers et juridiques externes".

Difficultés économiques

L'avenir de FNG est très incertain. Après la faillite de Brantano et d'autres activités, il ne reste plus que la boutique en ligne suédoise Ellos. Plusieurs millions de réclamations pèsent sur la tête de FNG et une enquête criminelle pour fraude est également en cours. La cotation en bourse est toujours suspendue, et on ne sait pas quand les échanges reprendront.

Sous la direction de M. Hellebaut, les priorités de FNG restent inchangées, souligne le tout nouveau président exécutif. "Mener à bien l'examen stratégique du capital d'Ellos Group, dans l'intérêt de FNG et de toutes les parties prenantes."