Umicore poursuit sa chute en Bourse

Comment les entreprises calculent leurs émissions de gaz à effet de serre ?

Le développement durable est devenu un thème très à la mode dans le monde de l’entreprise, surtout depuis l’adoption des 17 ODD (Objectifs de développement durable) lors du sommet des Nations Unies en septembre 2015. Les 193 pays signataires se sont ainsi engagés à rendre nos sociétés plus justes, plus paisibles et plus prospères dans le respect de notre planète à l’horizon 2030.