"Le nombre de vélos devrait quadrupler d'ici 2030" : la plateforme Veloo.com veut surfer sur la vague de la mobilité douce

C'est à la suite de la pandémie que Michael Leidensdorf, à la recherche d'un vélo d'occasion - comme beaucoup de monde durant l'été 2020, a eu l'idée de créer un espace en ligne dédié à la vente et à l'achat de tels engins. Les raisons du lancement de sa plateforme Veloo.com en août dernier ? "J'ai cherché des alternatives aux produits neuf vendus par les grandes chaînes, sans être convaincu. Et puis, il y a un marché énorme : 4 millions de vélos en Belgique, 24 millions en France, 65 millions en Allemagne. Et ce nombre devrait être multiplié par 4 d'ici à 2030".

Comment faire tourner le modèle Veloo. com ? "Après avoir étudié le secteur en profondeur, nous avons cerné les demandes des personnes. Nous vérifions les profils des utilisateurs, nous assurons l'enlèvement des vélos au domicile des vendeurs, et la livraison à celui des acheteurs, contre paiement. Le vendeur ne doit s'occuper de rien, sachant que souvent, il ne dispose pas d'un véhicule adapté au transport de vélos", explique encore Michael Leidensdorf. Les transactions, sécurisées, n'impliquent pas de frais pour les vendeurs. Un système d'assistance en cas de problème est en place. Et… ça fonctionne. "On donne accès à des vélos classiques ou électriques de qualité à des acheteurs qui ne disposent pas d'un budget important. Chacun peut trouver ici ce qui lui convient, et cela donne à la plateforme un rôle sociétal, notamment dans le contexte de pénurie que l'on connaît". Une pénurie qui, selon cet entrepreneur dans l'âme, devrait se poursuivre, en raison de l'émergence des politiques d'aides à la micromobilité. Veloo.com qui compte étoffer son offre, a lancé une campagne de crowdfunding pour financer en partie sa croissance. Elle se termine le 17 décembre et donne droit à une déduction fiscale dans le cadre du Tax Shelter.