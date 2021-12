Blanchiment d'argent et fraude fiscale : la banque UBS écope d'une lourde sanction financière de 1,8 milliard d'euros

La banque suisse UBS a été condamnée à un total d'1,8 milliard d'euros pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France entre 2004 et 2012. La cour d'appel de Paris a largement réduit la peine du géant de la gestion de fortune, qui s'était vu infliger en février 2019 une amende de 3,7 milliards d'euros et 800 millions d'euros de dommages et intérêts. Près de trois ans plus tard, la cour d'appel a prononcé une amende de 3,75 millions d'euros, une confiscation d'une somme d'1 milliard d'euros et 800 millions d'euros de dommages et intérêts.