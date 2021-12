Financement, défi technique, concurrence internationale... : les enjeux du retour de l'homme sur la Lune

Le programme américain Artemis destiné à renvoyer des hommes sur la Lune est en développement depuis 2012. Aujourd'hui, le super-lanceur lourd le plus puissant jamais construit, développé pour l'occasion par la Nasa, est sur le point d'être testé. Un projet pharaonique au budget de 93 milliards de dollars, auquel la Belgique apporte sa contribution, et que les agences spatiales européenne, chinoise et russe suivent de près.