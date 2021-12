D'Ieteren achète la chaîne anversoise de magasins de vélos iBike

L'entreprise a l'ambition de mettre en place une chaîne de vente et d'entretien de vélos.

D'Ieteren acquiert la chaîne de magasins de vélos iBike, basée à Anvers.

D'Ieteren est surtout connu comme importateur de voitures. Mais l'entreprise a également l'ambition de mettre en place une chaîne de vente et d'entretien de vélos.

Après une première acquisition de Goodbikes à Bruxelles, la société annonce l'achat d'iBike. Il s'agit d'une chaîne de magasins de vélos dans la région d'Anvers, et de l'un des plus grands acteurs du pays, avec huit magasins et un entrepôt central. Le montant de la reprise n'a pas été annoncé.