Le bénéfice net de Colruyt a chuté de plus de 30 % durant le premier semestre de son exercice 2021-2022

Le groupe Colruyt a réalisé un chiffre d'affaires stable au premier semestre de son exercice 2021-2022 décalé mais des coûts et des investissements en hausse ont pesé sur ses résultats, a-t-il annoncé mardi après la clôture de la Bourse. Le groupe de distribution de Hal a réalisé entre le 1er avril et le 30 septembre 2021 un chiffre d'affaires de 4,98 milliards d'euros, quasi stable (-0,2 %) par rapport à un premier semestre 2020-2021 qui avait été marqué par le premier confinement et une forte hausse des ventes dans les magasins d'alimentation.

Dans un contexte de forte concurrence sur le marché belge de la grande distribution, la part de marché de Colruyt, OKay et Spar en Belgique est restée stable à 31,0 %. En revanche, les coûts opérationnels et les investissements du groupe Colruyt ont été influencés par la hausse de l'inflation au cours du premier semestre de l'exercice 2021-22, d'où une marge brute en baisse, à 26,9 % du chiffre d'affaires.

Colruyt fait dès lors état d'un résultat d'exploitation en chute de près d'un tiers (-32,2 %), à 211 millions d'euros. Le bénéfice net suit la même tendance (-34,2 %), à 162 millions d'euros.

Pour son second semestre, Colruyt évoque un marché encore plus compétitif durant l'été et s'attend à ce que l'environnement de marché reste difficile. Le groupe versera en outre une "prime corona" pour un montant total avoisinant les 15 millions d'euros. Les coûts opérationnels et les investissements du groupe restent influencés par la hausse de l'inflation.

Le groupe Colruyt confirme ses prévisions d'une "baisse significative" de son bénéfice net consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2021/22 par rapport à l'exercice précédent.