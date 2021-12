Accident mortel d'un taxi Tesla: le conducteur mis en examen pour homicide involontaire

Le chauffeur au volant d'un taxi électrique Tesla, qui n'était pas en service et qui a provoqué un accident mortel à Paris, a été mis en examen mercredi pour "homicide involontaire et blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur" et placé sous contrôle judiciaire, a appris l'AFP de source judiciaire.

La compagnie de taxis G7 a annoncé lundi mettre à l'arrêt une trentaine de véhicules électriques du même modèle que le taxi impliqué dans ce spectaculaire accident, qui a fait un mort et 19 blessés samedi selon un dernier bilan, tandis que le constructeur a écarté toute défaillance technique.