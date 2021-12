Annulation de 172 vols Ryanair: un accord a été trouvé pour indemniser les passagers

Test Achats et Ryanair sont parvenus à un accord au sujet d'une indemnisation de milliers de passagers, lésés par l'annulation et le retard de 172 vols lors de l'été 2018.

En juillet 2019, l'association de défense des consommateurs avait lancé une action collective contre Ryanair devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, en vue de réclamer cette indemnisation. Après que l'affaire a été déclarée recevable, en décembre 2020, des discussions ont été entamées par les deux parties, hors du cadre judiciaire. Celles-ci viennent d'aboutir à un accord. La teneur de cet accord sera divulguée lors d'une conférence de presse en ligne, jeudi entre 10h00 et 11h00, a informé Test Achats mercredi.

En juillet 2019, Test Achats avait lancé une action collective contre la compagnie aérienne irlandaise à bas prix Ryanair, parce que celle-ci refusait de rembourser des passagers lésés. En juillet et en août 2018, 172 vols de Ryanair avaient été annulés ou retardés à la suite d'une importante grève des employés de la compagnie. Des milliers de personnes n'ont pas pu prendre leur avion et se sont parfois retrouvées contraintes de prolonger un séjour à l'hôtel ou de réserver et payer un autre vol.