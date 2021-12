Accueil Economie Entreprises & Start-up De Gerpinnes à Las Vegas en passant par Shenzhen : la folle saga du "triple écran" pour ordinateur portable Six ans après le lancement du projet, la start-up carolo Portabl (ex-Slidenjoy) a entamé la livraison de son “Slide”. Le Slide permet d’ajouter deux écrans supplémentaires, coulissants, à tout ordinateur portable. Il reste à convaincre le public de la valeur ajoutée du dispositif. ©Portabl Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







C’est une histoire qui avait commencé en fanfare, du côté de Gerpinnes, il y a six ans. Mais la belle histoire, incarnée par un entrepreneur autodidacte (Laurent Wéry, 52 ans), et deux jeunes développeurs (Thomas Castro et Charlee Jeunehomme, 30 ans tous les deux), s’est transformée en folle saga. Pour ceux qui...