Renaud Witmeur ne dirigera plus ni la Sogepa, ni Nethys

Renaud Witmeur va devenir directeur général de l'Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB), une nouvelle structure qui regroupe l'Hôpital Erasme, l'Institut Jules Bordet et l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf). C'est ce que confirme mercredi le conseil d'administration de l'HUB. Renaud Witmeur quittera donc la Sogepa et Nethys. Renaud Witmeur dirige la Sogepa, l'outil public wallon, depuis près de neuf ans. Il avait également pris la tête de Nethys en octobre 2019, après l'éviction de Stéphane Moreau.

L'homme n'est pas étranger au secteur de la santé, puisqu'il a été chef de cabinet de Rudy Demotte lorsque ce dernier était ministre fédéral de la Santé, évoque Le Soir. Il a présidé le conseil d'administration du CHU Brugman pendant plusieurs années et depuis 2017, il préside le réseau hospitalier IRIS. À l'HUB, il sera responsable de plus de 6.000 travailleurs.

Le Comité de nomination et de rémunération de Nethys se réunira dès mercredi pour examiner la question de ce départ et du remplacement de M. Witmeur, indique Le Soir. Du côté de la Sogepa - qui devrait fusionner avec la SRIW et la Sowalfin d'ici début 2023 - un appel à candidature sera lancé vendredi, selon L'Echo.

La date du transfert de Renaud Witmeur n'est pas encore connue.