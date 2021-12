Conflit social chez Lidl : la "réunion de la dernière chance" n'aboutit à rien

En octobre, le personnel de nombreux magasins Lidl s'est mis en grève pour protester contre la charge de travail élevée. Finalement, la direction a signé un accord avec les syndicats. Mais les problèmes ne semblent pas avoir disparu depuis, donc de nouvelles actions menacent.

Le manque de personnel reste un point sensible persistant, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Et les propositions que la direction a mises sur la table mercredi après-midi n'ont pas satisfait les syndicats. "La moitié des magasins sont en difficulté et la direction ne propose aucune solution", a déclaré la responsable syndicale Myriam Delmée (Setca).