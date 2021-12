L'assureur liégeois Integrale transfère son portefeuille d'assurance à Monument Re

L'assureur liégeois Integrale, en difficulté, a transféré mercredi l'ensemble de son portefeuille d'assurance et de ses actifs sous-jacents à Monument Assurance Belgium (MAB), une filiale du groupe d'assurance et de réassurance Monument Re. Integrale en a fait état ce mercredi soir.

Le conseil d'administration provisoire d'Integrale - il s'agit d'administrateurs indépendants nommés par la Banque nationale - avait auparavant jugé que l'offre de Monument Re était "la meilleure option pour les assurés, pour le personnel et pour les créanciers d'Integrale et des autres parties". Le transfert "protège les pensions et les investissements d'environ 170 000 assurés et préserve les emplois du personnel de la société", a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse.

Integrale, dont l'intercommunale Nethys est le principal actionnaire, était spécialisée dans l'assurance de groupe.