Les passagers touchés par l'annulation de 172 vols belges de Ryanair vont recevoir un bon d'achat

Les quelque 33 000 passagers touchés par l'annulation de 172 vols belges de Ryanair à l'été 2018 recevront chacun un bon d'achat de 250 ou 400 euros. Au bout d'un an, ils peuvent obtenir le versement de cette somme. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'organisation de consommateurs Test Aankoop. L'indemnisation des passagers a fait l'objet d'une procédure judiciaire, mais Test Aankoop et Ryanair ont trouvé un accord en dehors de ce cadre juridique.

Selon l'accord, la compagnie aérienne irlandaise à bas prix enverra à tous les passagers, avant la fin de l'année, un courriel leur permettant de demander le bon. Si tout le monde le fait, l'opération coûtera à Ryanair entre 8 et 13 millions d'euros. En outre, selon Test Achat, les autres "frais supplémentaires acceptables" (réorganisation, frais de taxi, hôtel...) directement liés au vol annulé peuvent également faire l'objet d'une indemnisation.

Test Achat s'est dit satisfait de l'accord. "Cela permettra à tous les passagers qui ont été affectés par les retards et les annulations de l'été 2018 d'être indemnisés plus rapidement que si nous avions dû passer par toute la procédure juridique", a déclaré Simon November, porte-parole de Test Aankoop.

L'organisation de consommateurs avait déposé une action collective en juillet 2019 contre la compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair, qui refusait de rembourser les passagers affectés. En effet, en juillet et août 2018, 172 vols Ryanair ont été annulés ou retardés suite à une importante grève des employés de la compagnie aérienne dans les aéroports de Zaventem et Charleroi. Des milliers de personnes n'ont pas pu prendre l'avion et ont dû, dans certains cas, prolonger leur séjour à l'hôtel ou réserver un autre vol.