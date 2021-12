Découvrez toutes les infos start-up de la semaine

Sunrise

Sunrise, start-up fondée en 2015 par Laurent et Pierre Martinot,vient de clôturer une levée de fonds de 6,5 millions d'euros. L'opération est double. D'une part, le fonds d'investissement français Kurma Partners a mené un tour de table de 3,25 millions en partenariat avec le fonds Vives-IUF (UCLouvain) et Namur Invest. D'autre part, un même montant de 3,25 millions a été apporté par le Conseil européen de l'innovation et la Région wallonne. Cette levée de fonds a pour objectif le lancement et la commercialisation à l'international du premier dispositif médical développé par Sunrise dans le diagnostic de l'apnée du sommeil. En l'occurrence, il s'agit d'un capteur connecté d'à peine 3 grammes. Posé sur le menton, il mesure les mouvements mandibulaires pendant le sommeil. Le capteur communique avec une application mobile. Les données collectées sont traitées grâce à l'intelligence artificielle et peuvent être transmises dès le lendemain matin au médecin (voir La Libre Eco du 12/12/2019). Ce capteur est moins intrusif et contraignant qu'un test du sommeil réalisé à l'hôpital au moyen d'un polysomnographe. Début 2021, Sunrise avait obtenu, lors du Consumer Electronics Show (CES), un prix dans la catégorie "santé & bien-être". La solution de la start-up namuroise est en cours d'approbation aux Etats-Unis. En France, la Haute Autorité de la Santé étudie la prise en charge du dispositif dans 14 centres de sommeil. La levée de fonds doit notamment permettre de lancer et commercialiser le dispositif dans ces deux pays. Une vingtaine de personnes, réparties entre Namur et Paris, travaillent actuellement pour Sunrise.

HappyKids

Une autre start-up namuroise fait utilement parler d'elle alors que le congé scolaire de fin d'année, allongé pour cause de virus, commence. Il s'agit de HappyKids. Delphine et Catherine Harmel, à la fois jeunes mamans et expertes en IT, développent, depuis l'année dernière, une plateforme centrée sur l'organisation et la gestion des activités pour enfants et adolescents. HappyKids aide les parents à trouver plus facilement des activités dans leur région (stages, activités extra-scolaires, animations, anniversaires, ...). Elle aide aussi les organisateurs d'activités en allégeant leurs tâches administratives pour leur permettre de se focaliser sur le coeur de leur métier: l'échange avec les enfants. Déjà plus de 1.300 organisateurs en Belgique francophone. Les deux jeunes entrepreneures ont l'ambition d'ajouter une dimension pédagogique et sociétale à leur projet. D'une part, elles veulent, à travers la plateforme, aider les enfants à explorer leurs talents, s'ouvrir au monde, se connecter avec leur environnement. "Nous sommes convaincues qu'un enfant épanoui deviendra un adulte plus serein". D'autre part, HappyKids veut contribuer à donner accès aux activités à tous les enfants. "Nous souhaitons être acteurs dans le changement de société, expliquent Delphine et Catherine Harmel. C'est pourquoi nous planchons sur une version plus sociale de notre application qui permettra de collecter des "Happies" (points épargne) à chaque réservation via l'application. Ces derniers pourront être ensuite utilisés pour offrir l'accès aux activités à des jeunes défavorisés".

iDalko

"iDalko est l'un des secrets les mieux gardés de la tech belge"! On peut difficilement faire plus accrocheur... La perle rare est une scale-up anversoise. iDalko fut l'une des premières start-up à rejoindre l'incubateur Start it @KBC. En 2018, l'entreprise ne comptait encore que 8 collaborateurs; aujourd'hui, ils sont plus de 90 répartis dans cinq pays. Pas moins de 30 % des 50 premières entreprises du Fortune 500, comme Airbus, Dropbox ou Dell, font appel à iDalko. L'entreprise est spécialisée dans les solutions IT basées sur les logiciels Atlassian. Le produit phare d'iDalko est le logiciel d'intégration Exalate qui permet aux entreprises de collaborer de manière ultra-sécurisée et de synchroniser leurs données en temps réel. "Exalate est le seul logiciel au monde à offrir une transversalité interentreprises, avec un haut degré de sécurité et d'autonomie d'utilisation", expliquent Francis Martens et Hilde Van Brempt, co-fondateurs d'iDalko. L'année dernière, la scale-up anversoise a triplé son chiffre d'affaires. Alors qu'elle fête son dixième anniversaire, iDalko ouvre de nouveaux bureaux au Costa Rica et en Inde. Ces filiales devront lui permettre de mieux desservir les marchés américain et Asie-Pacifique. Après une forte croissance cette année, 2022 sera une année cruciale pour la pépite flamande. "Notre ambition est qu'Exalate devienne la solution standard pour les collaborations interentreprises, partout dans le monde. Nous venons de lancer "Exalate Connector" pour Salesforce afin de connecter davantage d´équipes, et en tant que connecteur nous allons commercialiser une variété de produits informatiques pour leur plateforme. Parallèlement, nous continuons à développer Table Grid, notre outil de gestion data nouvelle génération."