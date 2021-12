Le mouvement de grève prévu ce lundi chez Brussels Airlines est maintenu

Malgré les avertissements de la direction par le biais de ses avocats, les syndicats ont confirmé que la grève prévue ce lundi chez Brussels Airlines aurait bel et bien lieu.

A la suite de l'annonce de ce mouvement de contestation, un message clair avait été transmis aux syndicats. "Au nom de Brussels Airlines, nous vous mettons en demeure de retirer l'appel à la grève immédiatement et au plus tard le 17 décembre 2021 à 11 heures et d'appeler vos membres à ne pas faire grève", expliquaient les avocats. "A défaut, nous prendrons immédiatement toutes les mesures qui s'imposent, y compris les actions en justice nécessaires pour obtenir des dommages et intérêts."

Un message qui n'a visiblement pas été entendu.