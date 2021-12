Lotus Bakeries acquiert une participation dans... un fabricant de chips

Le fabricant de biscuits Lotus a, via son fonds d'investissement FF2032, acquis une participation minoritaire dans la marque américaine The Good Crisp Company. Aucun détail financier n'a été divulgué.

The Good Crisp Company propose "une gamme de chips naturelles, sans gluten, propres, sans OGM et sans allergènes, totalement exemptes d'arômes, de colorants et d'exhausteurs de goût artificiels". Actuellement, l'entreprise commercialise cinq saveurs de chips dans deux formats. Elle s'est aussi récemment diversifiée avec le nouveau produit "Boulettes de fromage". The Good Crisp Company est présente dans les supermarchés de tous les États-Unis et dispose de plus de 13 000 points de distribution, dont les principaux détaillants tels que Walmart, Whole Foods, Kroger et Wegmans.

Isabelle Maes, CEO Natural Foods de Lotus Bakeries, rejoint le conseil d'administration de The Good Crisp Company. Elle déclare qu'elle est impressionnée par la forte trajectoire de croissance : "The Good Crisp Company se positionne comme une marque de chips meilleures pour la santé sur un marché très vaste pour les chips de base et a déjà montré de solides résultats avec des preuves convaincantes de leur potentiel futur."

Il s'agit de la cinquième entreprise à figurer dans le portefeuille d'investissement du fonds FF2032, qui se concentre spécifiquement sur les entreprises alimentaires innovantes à fort potentiel de croissance. Elle a également investi dans le producteur néerlandais de granola Oot, dans les sociétés américaines Partake Foods et Love Corn et dans la société britannique Peter's Yard.