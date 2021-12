Protection biologique des cultures : Biotalys et Biobest s'associent

Les sociétés cotées de protection biologique des cultures Biotalys et Biobest, une filiale de la holding Floridienne, ont conclu une collaboration stratégique à long terme. Biobest distribuera notamment en exclusivité le fongicide Evoca aux États-Unis.

Les deux sociétés sont actives dans le domaine de la protection biologique des cultures. Evoca est un biofongicide avec lequel les producteurs de fraises et de raisins, par exemple, peuvent protéger leurs fruits contre les champignons botrytis et oïdium. Biotalys prévoit d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché de l'agence environnementale américaine au cours du second semestre 2022.

En outre, Biobest - qui se concentre sur la protection des cultures et la pollinisation par les insectes et est active dans 65 pays - aura accès à cinq solutions biologiques à base de protéines de Biotalys. Plus précisément, Biobest aura le droit de négocier un accord de distribution exclusive de ces produits pour une utilisation au cours des dix prochaines années. Ces produits peuvent être des produits existants ou futurs.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.