Métavers : le groupe Meta a déjà défini une foule de petits outils à découvrir

Visiblement, le plan de déploiement de cette machine de guerre publicitaire et commerciale est bien défini.

Cette semaine, le groupe Meta qui chapeaute notamment le réseau social Facebook, a entamé une vaste opération de séduction relative à son projet de metavers. Au cours d’une présentation de presse, des représentants du groupe ont évoqué le nouvel univers parallèle que l’entreprise met en place pour faire passer les utilisateurs dans une autre dimension, plus immersive.

Visiblement, le plan de déploiement de cette machine de guerre publicitaire et commerciale est bien défini, et basé sur une vision à long terme. Les moyens déployés par Meta pour attirer les clients, les utilisateurs professionnels, les développeurs et les designers numériques vont pleuvoir.

Du point de vue de ces derniers, c’est bien un nouvel écosystème qui va se mettre en place, avec à la clé, une manne financière très alléchante. La réalité augmentée ou virtuelle y aura une importance accrue. Le groupe a déjà défini une foule de petits outils à découvrir.