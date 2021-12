Le groupe Roularta acquiert 20 marques de magazines aux Pays-Bas

L'accord doit encore être approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (ACM) et recevoir l'aval du comité central d'entreprise, du conseil d'administration et du comité de rédaction d'EW.

Roularta Media Group (RMG) acquiert 100 % de New Skool Media et détient désormais 20 marques de magazines aux Pays-Bas, indique-t-il ce mercredi. Le groupe se targue d'être désormais le deuxième plus grand éditeur de marques de magazines dans le pays.

Roularta s'attend à ce que la transaction ait une influence positive sur ses résultats en 2022. Le chiffre d'affaires de NSM, qui emploie 170 équivalents temps plein, est d'environ 45 millions d'euros.