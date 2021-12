Parent travailleur : Comment prendre congé pour aller faire vacciner son enfant contre le coronavirus

"Le droit au petit chômage (congé de circonstance) sera accordé au travailleur qui doit s'absenter du travail pour accompagner un enfant mineur avec lequel il cohabite vers un lieu de vaccination, afin de faire vacciner cet enfant contre le coronavirus", explique dans un communiqué Catherine Legardien, experte légale chez Partena Professional.

La durée de cette prise de congé, qui est rémunérée, englobe autant l'acte de vaccination en lui-même que les temps de trajets nécessaires. Si votre enfant doit se faire vacciner en deux doses, vous bénéficiez du droit au petit chômage deux fois.

Comment faire ?

Pour être certain de bénéficier de la rémunération, il est nécessaire d'avertir votre employeur de votre absence et ce, dans le plus bref des délais.

Par ailleurs, "à la demande de l'employeur, le travailleur devra en fournir la preuve", ajoute Catherine Legardien. "La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée, constituera une preuve suffisante. Pour autant que la confirmation ne mentionne pas quand l'enfant mineur (ou l'enfant majeur handicapé ou la personne dont il est le tuteur légal) doit être présent dans un lieu où la vaccination est administrée, l'invitation devra être présentée".

Il est également à noter que l'employeur pourra uniquement utiliser les informations obtenues pour organiser le travail et pour assurer une administration correcte des salaires.

La loi qui prévoit ce petit chômage, encore en projet à l'heure actuelle, sera d'application jusqu'au 30 juin 2022.