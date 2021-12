De la compréhension au regret, le patronat réagit aux nouvelles mesures sanitaires issues du Codeco

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se montre compréhensive vis-à-vis des nouvelles mesures annoncées mercredi soir à l'issue d'un nouveau Comité de concertation consacré à la pandémie. Il faut appliquer "le principe de précaution pour éviter pire à l'avenir", estime l'organisation patronale qui encourage la population à recevoir la 3e dose "booster". "Aussi pénibles que soient les mesures adoptées pour les entreprises impactées, la situation épidémiologique nous oblige à agir maintenant pour pouvoir faire face au variant omicron au début de l'année prochaine", commente-t-elle.

Afin d'éviter la faillite des entreprises concernées, l'organisation d'employeurs appelle les autorités à prévoir rapidement des mesures de soutien.

Enfin, la FEB souligne l'importance des mesures de précaution et de la campagne de vaccination. "Nous devons tous assumer conjointement nos responsabilités. Il est important de respecter pleinement les mesures de précaution et de faire sa troisième dose de vaccin. Mieux vaut prévenir que guérir", déclare Pieter Timmermans, CEO de la FEB.

Pas de baromètre corona

Pour sa part, le réseau d'entreprises flamand, le Voka, a appelé, à l'issue du Comité de concertation, à introduire le plus rapidement possible un baromètre corona. Les mesures à venir sont, d'après le réseau, très strictes et représentent une lourde charge pour des milliers d'entreprises du secteur de l'événementiel, de la culture et des loisirs. Il estime que des mesures ciblées sont donc nécessaires. "Les rapports concernant le variant omicron, hautement contagieux, sont inquiétants", a réagi le directeur général du Voka, Hans Maertens. "La pression sur les soins doit rester gérable. Mais en même temps, la suspension de nombreuses activités sociales intérieures et extérieures jusqu'à la fin janvier est un véritable drame pour les entrepreneurs et les organisations".

Le directeur juge également incompréhensible qu'un baromètre corona n'ait toujours pas été introduit. "Un tel instrument offre quelque chose à quoi s'accrocher et garantit la prévisibilité", explique-t-il. "La politique actuelle plonge les gens et les secteurs dans l'incertitude".

Le réseau d'entreprises demande donc l'introduction d'un tel baromètre d'ici début 2022, qui "nous permettra de vivre, de travailler et de faire des affaires et ce, malgré le virus". Hans Maertens a également souligné l'importance, lors de l'élaboration du baromètre, de tenir compte autant que possible des besoins pratiques des entreprises.

Poursuivre la campagne de vaccination

L'organisation flamande indique enfin que tous les efforts doivent être déployés pour maintenir la cadence de la campagne du booster, tout en ne tardant pas à lancer la vaccination sur le lieu de travail. Depuis cette semaine, un projet pilote est en cours dans sept grandes entreprises flamandes.

"Les entreprises se révèlent être un partenaire fiable pour la vaccination de la population", conclut Hans Maertens. "Le virus est un adversaire très coriace, mais avec les vaccins, nous disposons d'une arme efficace. Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, mieux nous sommes protégés en tant que société. Les entreprises sont prêtes à nous aider".