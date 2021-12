Proximus et DPG Media investissent déjà beaucoup dans la publicité personnalisée adaptée au téléspectateur, mais souhaitent renforcer encore cette démarche grâce à leur collaboration, notamment par le biais de nouveaux modèles de publicité numérique.

Proximus et DPG Media concluent un accord stratégique sur la numérisation de la télévision

Proximus et DPG Media ont conclu un accord sur la numérisation de la télévision. Le confort de visionnage et les nouveaux modèles publicitaires sont au cœur de cet accord, ont annoncé les sociétés dans un communiqué de presse ce jeudi. Proximus et DPG Media investissent déjà beaucoup dans la publicité personnalisée adaptée au téléspectateur, mais souhaitent renforcer encore cette démarche grâce à leur collaboration, notamment par le biais de nouveaux modèles de publicité numérique.

VTM GO, par exemple, le service de vidéo en ligne gratuit de DPG Media, sera disponible sur les nouveaux boîtiers Proximus au printemps 2022, permettant aux clients de regarder le contenu de la plateforme directement sur leur téléviseur. L'année prochaine, l'opérateur télécom déploiera également le service gratuit "TV Replay - 7 days", qui permet de regarder le contenu des chaînes VTM jusqu'à une semaine après la diffusion en direct.

"Nous sommes convaincus que cela profitera à l'ensemble de l'écosystème et nous permettra de continuer à choyer les consommateurs avec des contenus de premier ordre produits localement", déclare Stefaan Haerick, directeur Content Partnerships & Sponsoring Proximus. DPG Media, quant à lui, parle d'une coopération qui donne au paysage médiatique "un supplément d'oxygène".

A l'été 2021, VIA, la fédération des diffuseurs belges, a déjà lancé une note dans le but de restaurer le modèle économique de la télévision et d'introduire de nouveaux modèles publicitaires numériques. Les deux entreprises soulignent que le nouveau partenariat s'inscrit dans cette vision.