Un accord a été trouvé chez Commscope à Kessel-Lo : 291 des 500 employés devront partir

Les syndicats et la direction de l'entreprise de télécommunications CommScope à Kessel-Lo ont trouvé un accord. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Leen Vanderhulst, secrétaire du syndicat chrétien ACV. À la fin du mois de mai, la direction avait annoncé que 305 emplois étaient menacés. Finalement, à terme, 291 employés devront partir.

Le plan social a été signé il y a deux jours, le 22 décembre. Les départements de production et de logistique de l'entreprise seront supprimés à Kessel-Lo et transférés respectivement en République tchèque et aux Pays-Bas. Près de 231 ouvriers et 60 employés de bureau perdront leur emploi, avec des licenciements effectués par étapes. Entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2023, tous les travailleurs devront être partis.

Au moins deux mois à l'avance, chaque travailleur sera informé individuellement de son licenciement. Pour les autres employés, une garantie de sécurité de l'emploi a été convenue jusqu'à fin 2025.

De plus, outre l'indemnité légale de préavis, les membres du personnel licenciés recevront une prime supplémentaire. Ceci est lié au nombre d'années passées au service de CommScope. Il existe également des primes fixes. Selon le syndicat, les primes sont "équilibrées".

Finalement, la quasi-totalité des employés (96 %) a approuvé l'accord. "Le personnel accepte l'accord, ce dont nous nous réjouissons", répond le secrétaire Vanderhulst. "Même si la décision initiale suscite encore des mécontentements, les employés peuvent maintenant rentrer chez eux avec quelque chose. Ils ne repartiront pas les mains vides." Pour les employés qui perdent leur emploi, un programme de reclassement et une cellule emploi seront mis en place.