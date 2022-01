Emirates de nouveau élue compagnie aérienne la plus sûre du monde

La compagnie aérienne Emirates, dont le siège est à Dubaï, a de nouveau été élue compagnie aérienne la plus sûre du monde. C'est ce qu'a annoncé lundi le bureau allemand de recherche sur les accidents d'avion, le Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC).

Avec un indice de risque de 95,05 %, Emirates devance la compagnie néerlandaise KLM (93,31 %), l'américaine JetBlue (91,61 %), l'américaine Delta Air Lines (91,55 %) et la britannique EasyJet (91,28 %). JACDEC a examiné un total de 25 compagnies aériennes pour le magazine d'aviation Aero International. Un indice de risque de 100 % est le score parfait.

Pour calculer cet indice, la JACDEC a examiné, entre autres, l'historique des accidents des 30 dernières années et le nombre de kilomètres parcourus. Plus une compagnie aérienne parcourt de kilomètres sans accident, plus sa place dans le classement est assurée. Pour la première fois, JACDEC publie également des classements régionaux, répartissant les plus grandes compagnies aériennes en quatre régions.

Dans l'une de ces listes, Emirates arrive en deuxième position derrière Etihad Airways, une autre compagnie aérienne des Émirats arabes unis, qui est trop petite pour figurer dans les classements mondiaux. En Europe, KLM occupe la première place, suivie par la compagnie finlandaise Finnair (93,16), la compagnie néerlandaise Transavia (92,83), EasyJet et la compagnie norvégienne Norwegian (90,95). Toutefois, compte tenu de la diminution du trafic aérien mondial due à la pandémie de coronavirus, ce classement est moins parlant que les éditions précédentes.