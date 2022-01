Reprise d'AXA Belgium par Crelan : "À court-terme, rien ne change pour les clients"

Le Groupe Crelan et le Groupe AXA ont signé un accord de partenariat, se lançant dans une coopération à long terme. Une fusion entre Crelan et AXA Belgium est notamment prévue dans les 27 prochains mois.

AXA l'annonçait vendredi dernier :le groupe français a finalisé la cession de ses activités bancaires d'Axa Banque Belgium à Crelan, pour un montant total de 691 millions d'euros.

Le Groupe Crelan et le Groupe AXA se lancent ainsi dans une coopération à long terme, en signant un accord de partenariat. Celui-ci inclut trois axes : la reprise d'AXA Bank Belgium par Crelan, le transfert de Crelan Insurance à AXA Belgium, ainsi qu'un accord de distribution des assurances dommages et du solde restant dû à AXA, via les agences Crelan (entré en vigueur en janvier 2021).

"Pour la première fois en Belgique et une des premières fois dans la zone euro, une banque supervisée par un régulateur national a pu acquérir une banque supervisée par la BCE", se félicite Philippe Voisin, CEO de Crelan.

En reprenant AXA Belgium, Crelan devient effectivement un acteur incontournable du paysage bancaire belge. "Nous avons fait le choix d'acquérir une banque dont nous maîtrisons pleinement le métier et dont nous connaissons les fondamentaux", poursuit M. Voisin.

Une fusion de toutes les activités bancaires, sous le logo Crelan, est prévue au printemps 2024. Aucune décision n'a encore été prise concernant d'éventuelles fusions d'agences.

Nouveaux projets en route

À court-terme, "rien ne change pour les clients", assurent les deux entreprises dans un communiqué, "les banques continueront d'exister côte à côte." Quand il sera temps d'engager la fusion, "une concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des agents bancaires indépendants permettra de garantir que la fusion se déroule de manière optimale et transparente".

Un projet de banque coopérative "solide" doté d'un "centre de décision local" est imaginé avec trois institutions financières : AXA, Amundi (Groupe Crédit Agricole) et Allianz. Le montant de ce projet : 445 millions d'euros. Ces trois acteurs ont d'ailleurs soutenu la reprise d'AXA Belgium, en investissant respectivement 245 millions d'euros, 125 millions d'euros et 75 millions d'euros.

Crelan prévoit également un investissement "important" dans la création d'une plate-forme informatique "uniforme et modernisée".

Après la reprise de Centea en 2011, cet accord marque une nouvelle étape dans le processus de croissance du groupe Crelan, qui voit son nombre d'employés et de clients doubler. Luc Versele, président du Conseil d'Administration de Crelan, assure toutefois que la banque reste "100 % belge avec des racines 100 % coopératives".