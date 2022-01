Accueil Economie Entreprises & Start-up "Un club de Pro League en Champions League" : l’achat d’Axa Bank par Crelan est loin d'être une opération classique Une banque belge contrôlée par la BNB acquiert une institution contrôlée par la BCE. L'intégration des deux institutions prendra plus de deux ans. À terme, toutes les activités seront exercées sous le logo de Crelan. ©BELGA Ariane van Caloen Journaliste économique à La Libre Belgique



Le feu vert est tombé le 31 décembre, près de 20 mois après les premiers contacts : une institution belge, la banque coopérative Crelan, va racheter Axa Bank, filiale belge du géant français de l'assurance Axa. Après des mois de longues et difficiles discussions notamment à cause du Covid, l'accord a été finalisé le 31 décembre et présenté à la presse ce mercredi 5 janvier. "Pour...