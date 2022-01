Découvrez combien a gagné le chef d'Apple, Tim Cook, l'année dernière

L'année dernière, Apple a payé le haut dirigeant Tim Cook près de 100 millions de dollars pour ses services, ce qui équivaut à environ 88,5 millions d'euros. C'est ce qui ressort des documents officiels que le groupe technologique a soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

La majeure partie de ce montant est constituée d'options sur actions. Tim Cook a reçu des actions supplémentaires lors du dernier exercice financier parce qu'il dirige Apple depuis dix ans. En 2020, par exemple, il a perçu une rémunération totale de moins de 15 millions de dollars.

Un salaire de 3 millions de dollars

Le salaire de base de Tim Cook est de 3 millions de dollars depuis des années. En outre, il a reçu 12 millions de dollars parce qu'Apple a atteint certains objectifs en matière de revenus et de bénéfices d'exploitation. Il a également reçu plus de 82 millions de dollars en stock options. Apple a également payé environ 1,4 million de dollars pour la sécurité de Tim Cook et l'utilisation de jets privés, entre autres. Depuis 2017, le conseil d'administration d'Apple a exigé que Tim Cook utilise un avion privé pour tous ses déplacements professionnels et personnels, et le groupe technologique paie également pour cela.

Parmi les options sur actions que Tim Cook a reçues ces dernières années, plus de 5 millions d'actions sont devenues disponibles à la vente. Elles valaient 754 millions de dollars. Lundi, Apple est devenue la première société cotée en bourse à valoir 3000 milliards de dollars (équivalent à 2650 milliards d'euros).

Tim Cook a précédemment déclaré qu'il souhaitait faire don de la majeure partie de sa fortune à des œuvres de charité. Le chef d'Apple, âgé de 61 ans, y travaillerait déjà.