Lampiris change de nom et devient TotalEnergies

Plus de cinq ans après son rachat par le géant français Total, le fournisseur Lampiris change de nom et devient (à son tour) TotalEnergies, annonce l'entreprise. La création de Lampiris remonte déjà à 2003, à l'initiative de l'entrepreneur belge Bruno Venanzi, actuel président du Standard de Liège, et Bruno Vanderschueren. Les deux hommes sont parvenus à la propulser à la troisième place sur le marché résidentiel en Belgique, principalement grâce à ses parts de marché en Wallonie et à Bruxelles.

L'entreprise a ensuite été intégralement rachetée par Total en 2016, le géant pétrolier mettant ainsi un pied sur le segment de l'électricité et du gaz naturel. La reprise était alors décrite comme "le meilleur scénario pour permettre à Lampiris de continuer à grandir". Un peu plus de cinq ans plus tard, Lampiris prend donc finalement le nom de son propriétaire, TotalEnergies, changement effectif à partir de la fin du mois de janvier.

Ce rebranding ne changera toutefois rien pour les consommateurs, glisse encore le fournisseur.

Dans une vidéo, le CEO de Lampiris Marc Bensadoun parle d'une "étape logique", abordant ensuite les deux ambitions de Total Energies : "jouer un rôle important dans la transition énergétique et devenir l'un des principaux producteurs d'électricité renouvelable à l'échelle mondiale. Grâce à TotalEnergies, Lampiris peut collaborer avec Rentel, un gigantesque parc éolien situé sur la côte belge, à Ostende. Grâce à lui, l'un des plus grands en Belgique, nous pouvons fournir de l'électricité verte et locale à plus de 300 000 familles."