Le géant brassicole doit jongler avec une dette des plus imposantes.

AB InBev rembourse des obligations à hauteur de plus de 3 milliards de dollars

Le géant brassicole AB InBev a annoncé lundi le remboursement de deux lignes d'obligations pour un montant total de 3,1 milliards de dollars (plus de 2,7 milliards d'euros). Ces deux obligations, émises en 2016 et dont l'échéance était fixée en 2046, étaient assorties de taux de respectivement 4,915 % et 3,650 %.

AB InBev fait face à une importante dette. Au 30 juin 2021, elle s'élevait à 83,4 milliards de dollars, selon les résultats pour le premier semestre 2021 communiqués par le groupe.