Carte bancaire volée ou arnaque en ligne ? Card Stop change de numéro : "C'est aberrant de devoir payer un supplément"

Carte bancaire volée ou perdue ? Le coup de stress. Un des premiers réflexes, c’est d’appeler Card Stop pour éviter les mauvaises surprises.

Ce lundi, le numéro change justement, pour devenir non surtaxé.

"Les consommateurs qui souhaitent bloquer leur carte bancaire peuvent désormais appeler le nouveau numéro de Card Stopau 078 170 170", annoncent Petra De Sutter (Groen), la ministre des télécommunications et Febelfin, la fédération belge du secteur financier. "Il est en effet aberrant de devoir payer un supplément pour empêcher des personnes mal intentionnées d'utiliser votre carte bancaire volée pour retirer de l'argent. Le nouveau numéro de téléphone est accessible à partir d'aujourd'hui. Je vous conseille de l'enregistrer dans votre GSM", ajoute Petra De Sutter, alors que cette mesure est inscrite dans la nouvelle loi sur les télécommunications.

Pourquoi changer le numéro, qui était en place bien avant l'adoption de l'euro et relativement bien mémorisé par la population ? "Sans un nouveau numéro, nous ne pouvions pas garantir qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires pour le service de Card Stop. C'est pourquoi l'ancien numéro est remplacé par un nouveau numéro "078". Auparavant, appeler Card Stop pour rendre votre carte inutilisable en cas de vol ou de perte coûtait 30 centimes d'euro par minute", précise la ministre. Désormais, l'appel sera au même tarif qu'une communication normale correspondant à votre abonnement.

"Après des années, notre nouvelle loi sur les télécommunications permet enfin de ne pas recevoir une facture supplémentaire pour le service. C'est nécessaire, car la facture de téléphone s'envolait après à peine quelques minu tes d'appel", ajoute Petra De Sutter. Le SPF Économie soutient également l'initiative et participe à la campagne lancée ce lundi pour "rendre les services bancaires plus accessibles", ajoute pour sa part le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Accessible depuis l’étranger

L’ancien numéro restera actif (et donc toujours surtaxé) le temps de la transition mais le nouveau numéro sera disponible 24 heures sur 24, disponible en français, néerlandais et anglais, et reste joignable depuis l’étranger avec le préfixe +32. Il permet de bloquer votre carte classique mais également toutes sortes de cartes de crédit, cartes de carburant, cartes repas, etc., émises par les établissements financiers.

En 2021, Card Stop a été sollicité à 824 127 reprises, annoncent Febelfin et le cabinet De Sutter.

"La plupart des appels ont été enregistrés au cours des mois de juillet et septembre, et surviennent principalement lorsque les clients perdent leur carte (68 %), mais aussi lorsqu'ils ont été victimes d'une escroquerie par Internet (25 %) ou en cas de vol (8 %) par des pickpockets ou des carjackers", précise Febelfin. Un numéro à garder en tête donc : 078 170 170.