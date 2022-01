Des snacks à emporter : Sodexo va bientôt proposer ce nouveau service grâce au rachat d'un groupe de restauration américain

Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé ce lundi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Frontline Food Services, entreprise américaine spécialisée dans les produits de snacking à emporter et la distribution automatique, pour un montant non communiqué.

Avec cette opération visant "un acteur majeur" de ce "marché en forte croissance", le groupe français indique dans un communiqué "franchir une nouvelle étape majeure dans la stratégie de transformation de son modèle de restauration, après avoir acquis aux Etats-Unis en 2021 Foodee, start-up issue de la food tech et Nourish.Inc, unité de production hors site".

"Cette acquisition va permettre à Sodexo de renforcer son offre multicanale, notamment via le click and collect, les plats à emporter, la livraison et des formats de distribution sur site modulables et en libre-service - mini supérette, micromarchés, garde-manger et distributeurs de boissons et distributeurs automatiques connectés", met Sodexo en avant.

"Any food, anytime, anywhere"

Frontline, à l'origine une entreprise familiale commercialisant des distributeurs automatiques dans le centre du Texas, est devenu "l'un des plus grands opérateurs indépendants d'offres de snacking à emporter aux États-Unis avec une empreinte géographique couvrant les Etats du Mid-Atlantic, le Sud-Ouest et la Côte Ouest".

Elle propose "une offre alimentaire complète pour les moments de pause: distributeurs automatiques, points de vente en libre-service et machines à café dans les entreprises, garde-manger et offre de restauration".

Sodexo souligne que cette nouvelle acquisition aux Etats-Unis "reflète l'accélération du modèle 'any food, anytime, anywhere'", soit "tout type de nourriture, tout le temps, partout", qui "va au-delà de la restauration traditionnelle sur site et propose des offres alimentaires multicanales destinées à répondre directement aux besoins très fluctuants des consommateurs".

"Grâce à l'acquisition de Frontline, nous pourrons plus rapidement adapter nos offres - en faisant par exemple aisément évoluer un espace avec un distributeur automatique en un micromarché - pour répondre aux évolutions des besoins de nos clients et des consommateurs", résume Sarosh Mistry, président de la région Amérique du Nord de Sodexo, cité dans le communiqué.

"Frontline sert déjà les clients de Sodexo depuis plus d'une décennie et une forte relation de confiance s'est tissée", souligne de son côté Ken Sullivan, PDG de Frontline Food Services.