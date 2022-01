Jeux vidéo : Le créateur de FarmVille racheté par l'éditeur de GTA

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive acquiert le développeur de jeux mobiles Zynga, ont annoncé les deux entreprises américaines ce lundi. L'opération valorise Zynga à 12,7 milliards de dollars (11,2 milliards d'euros).

Take-Two est la société qui chapeaute les studios de jeux Rockstar (connus pour les séries "Grand Theft Auto" et "Red Dead") et 2K (notamment "Bioshock", "Borderlands", "Mafia" et "NBA 2K"). Zynga développe principalement des jeux pour smartphones et tablettes, et est surtout connu comme le créateur du jeu Facebook "FarmVille".

Take-Two acquerra les actions en circulation de Zynga pour 3,50 dollars en espèces et 6,36 dollars en actions Take-Two par action. Le prix combiné de 9,86 dollars par action représente une prime de 64 % par rapport au cours de clôture de Zynga vendredi et valorise le développeur à 12,7 milliards de dollars.

"La croissance la plus rapide" de l'industrie

Avec l'acquisition de Zynga, Take-Two, qui est particulièrement fort dans le domaine des jeux pour PC et consoles, étend sa présence sur le segment des jeux mobiles. Selon le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, il s'agit du "segment de l'industrie du jeu qui connaît la croissance la plus rapide". Après la fusion, Take-Two sera "l'un des éditeurs de jeux les plus importants et les plus diversifiés", a-t-il déclaré. Au cours des 12 mois précédant septembre 2021, les réservations nettes combinées ont atteint 6,1 milliards de dollars.

La direction actuelle de Zynga restera à bord et sera responsable de la gestion quotidienne des opérations de jeux mobiles combinées des deux sociétés. Le nom de la marque Zynga sera conservé. Le conseil d'administration de Take-Two sera élargi pour inclure deux sièges pour les dirigeants actuels de Zynga.

"En combinant nos activités complémentaires et en opérant à une échelle beaucoup plus grande, nous pensons pouvoir apporter une valeur significative à nos actionnaires", a déclaré M. Zelnick. Il affirme que la fusion permettra d'économiser 100 millions de dollars par an grâce à des synergies au cours des deux premières années.

Take-Two emploie actuellement près de 6 500 personnes dans le monde, dont plus de 5 000 développeurs. Zynga emploie actuellement près de 3 000 personnes.