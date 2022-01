La biotech carolo OncoDNA s'associe avec l'Américaine C21 Genomics pour améliorer la détection de cancer

OncoDNA, biotech spécialisée dans la détection et le traitement de cancers basée à Gosselies (Charleroi), noue un partenariat avec l'Américain C2i Genomics, dans le domaine de la lutte contre le cancer. Cet accord permettra d'ailleurs à l'entreprise américaine d'avoir un pied à terre en Europe, après une année d'expansion importante, avec de nouveaux contrats conclus sur son territoire mais également en Asie du Sud-Est et en Chine.

"C2i Genomics et OncoDNA introduisent en Europe une méthode de biopsie liquide basée sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic du cancer ", précise OncoDNA. "OncoDNA opérera comme le laboratoire de référence qui mettra en œuvre la plateforme de C2i pour le séquençage du génome entier (WGS) et le suivi des maladies résiduelles minimes (MRD) dans le cadre de projets de recherche cliniques en Europe. Ce partenariat appuiera notamment une étude clinique interventionnelle, première du genre, menée par Gustave Roussy en France", précise encore la biotech carolo. Avec 3 200 professionnels de la médecine répartis sur ses deux sites, le centre de cancérologie Gustave Roussy est le plus important d'Europe et l'étude clinique portera donc sur 750 patients.

L'Europe compte près d'un quart des cas de cancer dans le monde

"D'après l'American Cancer Society, l'Europe compte 22,8 % des cas de cancer et 19,6 % des décès par cancer dans le monde en 2021. Toutefois, peu de sociétés génomiques actives dans le dépistage et le suivi des traitements du cancer opèrent sur le marché européen. OncoDNA fait partie de ces entreprises qui réalisent des tests de marqueurs tumoraux tissulaires et des biopsies liquides personnalisées pour guider les oncologues dans leurs décisions cliniques", se félicite la biotech belge fondée en 2012. "La plateforme C2-intelligence, qui utilise la reconnaissance de modèles par intelligence artificielle et l'analyse du génome entier, utilisera des technologies de séquençage avancées et la biopsie liquide pour favoriser la détection rapide et précise du cancer, surveiller la progression de la maladie et évaluer l'efficacité thérapeutique dans le cadre d'études cliniques", ajoute-elle. De quoi améliorer la détection et la prise en charge des patients, à en croire la biotech, qui espère bien nouer d'autres partenariats avec des firmes pharma pour augmenter sa sphère d'action.

"OncoDNA partage avec C2i la vision de faire de la médecine de précision en oncologie une réalité pour les patients, permettant des décisions thérapeutiques plus efficaces et individualisées", ajoute encore Jean-Pol Detiffe, fondateur et Chief Strategy & Innovation Officer d'OncoDNA, qui emploie plus de cent personnes dans neuf pays différents.

"La grande expertise d'OncoDNA dans les opérations de laboratoire et l'interprétation des données ainsi que son savoir-faire commercial dans la mise sur le marché de solutions génomiques avancées et de biopsies liquides aideront à accélérer l'expansion et la commercialisation de C2i en Europe" , a pour sa part confirmé Asaf Zviran, CEO et cofondateur de C2i Genomics.