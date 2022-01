La nouvelle entité deviendra le plus grand port à conteneurs en Europe.

L'Autorité de la Concurrence valide la fusion entre les ports d'Anvers et Zeebruges

Il y a un peu moins d'un an, en février 2021, les ports d'Anvers et Zeebruges s'entendaient sur une fusion de leurs infrastructures.

Ce lundi, l'Autorité belge de la Concurrence vient d'approuver la fusion des deux ports. L'instruction du gendarme de la concurrence portait notamment sur les conséquences de la concentration sur les marchés de concessions portuaires et des services de port généraux et spécifiques pour les containers, le bulk fluide et le cargo ro-ro (roulier). Le Collège de l'ABC a constaté, sur proposition de l'auditeur, que la concentration ne risque pas d'entraîner des effets susceptibles de faire obstacle à l'approbation, explique l'Autorité dans un communiqué.

L'opération doit ainsi faire du "port d'Anvers-Bruges" le plus grand port à conteneurs (157 millions de tonnes) en Europe, devant Rotterdam (153 millions de tonnes), et le 13ème port mondial en termes de conteneurs de 20 pieds (13,8 millions d'EVP/TEU).