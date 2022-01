Le trafic de marchandises à Liège Airport a bondi de 26 % en 2021 et établi un nouveau record

Le trafic de marchandises a augmenté de plus de 25 % à l'aéroport de Liège en 2021.

L'année 2021 sera à marquer d'une pierre blanche du côté de l'aéroport de Liège. Il a en effet enregistré un nouveau record absolu pour le trafic de marchandises, avec une progression de 26% sur l'année écoulée. Le trafic de marchandises y a ainsi atteint 1 412 498 tonnes (+26 %) par rapport aux 1 120 643 tonnes de 2020, qui avaient déjà constitué un record pour l'aéroport liégeois. Les vols de jour ont par ailleurs continué à s'y développer, tout comme la multimodalité, et les vols humanitaires et pharmaceutiques ont pris une place plus importante.