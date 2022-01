Insolite : au Japon, des vols vers... nulle part

Pour les Japonais en mal de sensation à cause de la pandémie de Covid-19, il est possible d'effectuer un "voyage" en avion, sans jamais vraiment quitter le sol... Explications.

Êtes-vous en manque de voyage ? Dans un reportage de France 24, des passagers patientent en file, carte d'embarquement à la main, dans le terminal de l'aéroport international de Narita, à Tokyo. "On n'est jamais monté à bord d'un Airbus A380 et pour mon fils, c'est un baptême de l'air !" explique un papa enthousiaste.

Sauf qu'une fois dans l'avion, personne n'attache sa ceinture : le véhicule reste cloué au sol.

En réalité, les "voyageurs" ont payé leur billet non pas pour se rendre quelque part, mais plutôt pour revivre l'expérience de l'avion : interactions avec le personnel de bord, repas dégusté sur les genoux, films projetés dans l'écran du siège avant... "Ma fille adore l'avion, j'ai vu une annonce sur Internet et je me suis précipitée" affirme une autre cliente.

Une attraction qui coûte 470 euros pour une place en première classe et 80 euros si c'est en classe économique.

Au total, déjà 4 400 personnes se sont prêtées au jeu.