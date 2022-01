Le tacle appuyé de Ryanair à l'encontre de Lufthansa : "Elle devrait vendre les sièges de ces vols à bas prix et récompenser les consommateurs"

"Ryanair a demandé aujourd'hui (mercredi 12 janvier) à la Commission européenne d'ignorer les fausses déclarations de Lufthansa concernant l'exploitation de 'vols fantômes' dans le seul but de 'bloquer' leurs créneaux horaires et de se protéger de la concurrence des compagnies aériennes à bas prix", a indiqué dans un communiqué la compagnie irlandaise, coutumière de ces coups d'éclat en matière de communication.

"La solution est simple: Lufthansa devrait vendre les sièges de ces vols à bas prix et récompenser les consommateurs européens, dont beaucoup ont financé les 12 milliards d'euros d'aides d'État que Lufthansa et ses filiales en Belgique, en Autriche et en Suisse ont déjà reçus des contribuables durement touchés au cours des deux dernières années de la crise de la Covid", a persiflé la spécialiste du low-cost.

Et son CEO d'enfoncer le clou : "Lufthansa adore pleurer des larmes de crocodile sur l'environnement alors qu'elle fait tout pour protéger ses créneaux horaires. Les créneaux sont le moyen par lequel elle bloque la concurrence et limite le choix dans les grands aéroports", a affirmé Michael O'Leary, cité dans le communiqué.

Depuis le début de la crise sanitaire, Ryanair ne cesse de demander à ce que les compagnies aériennes qui ne sont pas en mesure d'effectuer certains vols se défassent des créneaux horaires correspondants. Le transporteur irlandais à notamment introduit une demande en ce sens à plusieurs reprises à l'adresse de la compagnie belge.

Le patron du groupe allemand Carsten Spohr avait averti le 23 décembre qu'il serait contraint d'effectuer "18 000 vols inutiles" (dont 3 000 pour Brussels Airlines) durant l'hiver "uniquement pour conserver ses droits de décollage et d'atterrissage".

En temps normal, les règles européennes prévoient que les compagnies doivent utiliser au moins 80 % des créneaux de décollage et d'atterrissage qui leur sont attribués dans les aéroports, sans quoi elles perdent leurs droits la saison suivante.

Ces règles ont été rendues inapplicables par la crise sanitaire qui a provoqué l'effondrement du trafic aérien depuis mars 2020, conduisant Bruxelles à les suspendre.

Depuis le 28 mars 2021, les compagnies sont tenues d'utiliser 50 % de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage pour pouvoir les conserver, mais ce niveau est jugé excessif par de nombreux acteurs d'un secteur aérien encore convalescent.