Vols "fantômes" de Brussels Airlines : info ou intox ? Entre lobbying et guerre des mots , voici les dessous des vols "inutiles" de la compagnie belge. L'annonce en avait choqué plus d'un la semaine dernière : Brussels Airlines allait effectuer 3 000 vols "inutiles" jusqu'à la fin de cet hiver pour garder ses créneaux horaires. ©BELGA Raphaël Meulders Journaliste service Economie

L'annonce en avait choqué plus d'un la semaine dernière : Brussels Airlines allait effectuer 3 000 vols à vide cet hiver pour pouvoir garder ses précieux créneaux horaires ( slots ) dans les aéroports où décollent et atterrissent ses avions. Un non-sens écologique et économique, comme l'affirmait...