Accueil Economie Entreprises & Start-up 2021 a été une année exceptionnelle pour le capital à risque Plus de 620 milliards de dollars ont été investis, sous forme de capital à risque, dans de jeunes entreprises en 2021. Un montant record. ©Shutterstock Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







On le pressentait depuis pas mal de temps. Désormais, on dispose de premiers chiffres précis et ils sont tout bonnement exceptionnels. Le capital à risque a littéralement flambé en 2021 ! D’après des données récoltées par CB Insights et Crunchbase News, le secteur du capital à risque aurait injecté, au niveau mondial, un montant record dans de jeunes entreprises en pleine phase de croissance (et, pour la plupart d’entre elles,...