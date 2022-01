D'Ieteren devient importateur des véhicules électriques de luxe Rimac

D'Ieteren Group ajoute une nouvelle corde à son arc et importera désormais les véhicules du constructeur Rimac.

D'Ieteren va importer en Belgique la marque croate de véhicules électriques Rimac, a fait savoir le groupe au cours d'une conférence de presse à Autoworld à Bruxelles. La société belge est connue pour déjà importer les marques du groupe automobile allemand Volkswagen. On retrouve également dans son portefeuille des marques de luxe comme Bugatti, Lamborghini et Bentley. "Rimac constitue un atout de plus dans le portefeuille de D'Ieteren", a commenté un porte-parole.

Rimac Automobili a été fondée en 2009 en Croatie et emploie actuellement 1 300 personnes dont 1 100 ingénieurs. L'entreprise fabrique des voitures de sport de luxe totalement électriques. Un exemplaire de son nouveau modèle, la Nevera, peut être admiré à Autoworld. Cent cinquante exemplaires doivent être assemblés dans l'usine de Zagreb.

La puissance de la Nevera est estimée à 1 914 chevaux. Le bolide atteint les 100 km/h en 1,97 seconde. Il ne lui faut pas 10 secondes pour arriver à 300 km/h. Sa vitesse maximale s'élève à 412 km/h. Ces performances ont un prix : 2,1 millions d'euros.