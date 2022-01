Découvrez les quatre nouvelles destinations d'été de TUI

Le programme de vols pour l'été 2022 de la compagnie aérienne TUI fly reprend toutes les destinations de l'année dernière, complétées par quatre nouvelles destinations : La Havane, Aruba, Zadar et Ohrid, a-t-elle annoncé ce vendredi dans un communiqué.

TUI fly prévoit un vol par semaine, le vendredi, pour La Havane (Cuba) du 7 janvier au 28 octobre. Un vol par semaine également pour Aruba (Antilles néerlandaises), le dimanche, du 23 avril au 23 octobre. Ohrid (Macédoine du Nord) sera accessible du 13 mai au 13 septembre via deux vols par semaines (lundi et vendredi). Enfin, deux vols par semaines, le mercredi et le samedi, permettront de rejoindre Zadar (Croatie) du 23 avril au 1er octobre.

Au total, la compagnie proposera 95 destinations et 168 lignes. Elle effectuera ses vols depuis tous les aéroports habituels : Bruxelles, Ostende, Anvers, Charleroi, Liège et Lille (en France).