Industrie chimique : Les actions du distributeur anversois Manuchar rachetées

Patrice Sellès, CEO de la société belge Biotalys : "Nous voulons jouer dans la cour des grands"

Patrice Sellès, un Français de 50 ans, dirige la société technologique belge Biotalys. Cotée en Bourse depuis six mois, l’entreprise de Gand nourrit de grandes ambitions. Biotalys veut transformer l’agriculture en la rendant plus efficace, plus durable et plus saine.