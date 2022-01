L'Etat belge prend une part de 6,3% dans Ageas

L'Etat belge, par le biais de la Société Fédérale de Participations et d'Investissements (SFPI), a acquis une participation de 6,3% dans le capital d'Ageas, annoncent samedi la SFPI et le groupe d'assurances.

Une opération qui permet "d'ancrer solidement l'entreprise en Belgique", selon le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. "En tant que groupe d'assurance international, Ageas et sa filiale belge AG Insurance soutiennent activement la société belge. Ageas se réjouit de constater que le gouvernement belge reconnait, par cet investissement, l'engagement du groupe ainsi que le potentiel de l'entreprise pour l'avenir", commente l'entreprise dans un communiqué.

Le ministre Van Peteghem a, lui, précisé que la manoeuvre s'inscrivait dans la stratégie d'investissement de la SFPI. "Le secteur financier est l'un de nos six piliers d'investissement stratégique et nous nous concentrons sur l'ancrage intelligent des entreprises qui sont d'importance stratégique pour l'économie du pays. Cela nous permet de nous positionner comme un actionnaire stratégique à long terme d'Ageas et d'ancrer solidement l'entreprise en Belgique."

Il a également précisé sur Radio 1 qu'il pouvait y avoir un risque que l'assureur soit la cible d'une reprise et qu'il était donc très important qu'un tel acteur reste ancré dans le tissu économique belge. Quant à savoir si cette participation restera à 6%, c'est une décision qui revient au conseil d'administration de la SFPI, selon le ministre.

Le Premier ministre Alexander De Croo est également satisfait que cette participation puisse assurer l'ancrage d'un des principaux acteurs financiers du pays, qui en Belgique emploie 6.700 personnes.

L'entreprise publiera un autre communiqué de presse après avoir reçu la notification officielle de transparence. Jusqu'ici, le chinois Ping An Insurance, déjà présent sous l'ère Fortis, détenait plus de 5% d'Ageas et le conglomérat chinois Fosun, 10%.

Le secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine, a précisément souligné l'importance d'un actionnariat aux couleurs un peu plus belges. "Ageas est une société cotée et dispose d'un actionnariat très diversifié, dont les principaux actionnaires étaient jusqu'alors asiatiques. La prise de participation de l'Etat belge, permettant de devenir le second actionnaire principal, garantira l'ancrage sur le long terme de l'assureur en Belgique et nous donne les meilleures chances de peser sur les décisions stratégiques de l'avenir du groupe."

Ageas a vu le jour en avril 2010, dans la foulée de la débâcle de Fortis. En une décennie, la société est devenue un groupe d'assurances international présent en Europe et en Asie et comptant environ 45.000 collaborateurs.