Entrepreneurs en transition #17 : De plus hautes résolutions

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l’Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

Avec l’année 2022 qui démarre, c’est l’occasion des vœux… et des résolutions.

Je voyais circuler sur les réseaux sociaux un vieux panneau humoristique : "J’ai pris une bonne résolution : 1080 x 1920".

On voit là que c'est un humour… pour le moins assez daté. Cette résolution full HD date d'avant 2010… On est depuis passés à l'UHD, au 4K, au 8K, etc. Cette boutade m'a amené à réfléchir à nos résolutions.

On sait qu’elles sont difficiles à tenir et qu’il vaut mieux en viser un petit nombre qu’une longue liste irréaliste.

Mais qu’en est-il de la "finesse" de ces résolutions ?

Pouvons-nous prendre de "hautes résolutions" ?

Généralement, elles se limitent à notre périmètre immédiat : mieux gérer mon temps, ma forme, ma liste de tâches, etc. C’est en bonne partie sage, car on doit garder l’exercice des résolutions sur des choses sur lesquelles on a réellement un pouvoir.

Pouvons-nous inclure le lien aux autres dans nos résolutions ? En faire une opportunité d’ouverture, d’écoute, de générosité ? Faire reculer la morosité et l’égoïsme, en rayonnant une énergie plus positive… Il suffit de lire Martin Seligman, et l’école de la psychologie positive, pour réaliser que de telles attitudes ont des retombées favorables sur soi et sur l’entourage.

Pouvons-nous inclure la planète, dans nos résolutions ?

Nous soucier d’un périmètre plus large que notre seule rue ou village. Comprendre que les actions en apparence anodines peuvent avoir des effets à l’échelle de la planète, que commander le composant bon marché à l’autre bout de la planète fait peser un coût invisible sur d’autres éléments de la chaîne et de l’écosystème.

Voilà le genre de "hautes résolutions" que je voudrais me souhaiter, vous souhaiter.