Départ du directeur des opérations chez Delhaize

Le directeur opérationnel Dieter De Waegeneer quittera le comité de direction de Delhaize à la fin du mois de février. Avec son départ, le comité exécutif sera modifié avec trois nouveaux postes. De Waegeneer était en charge des "opérations" de la chaîne de supermarchés depuis 2018. Son poste combinait des responsabilités sur les magasins en propre et affiliés, les centres logistiques, la chaîne d'approvisionnement et les départements techniques.

Les activités de M. De Waegeneer seront assumées par Johan Ideler, qui sera nommé "vice-président senior de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement", et par Raffael Li, futur "vice-président senior des opérations de détail". Les responsabilités de l'ex directeur opérationnel sont ainsi partagées. Selon le porte-parole Roel Dekelver, ce choix a été fait afin de "travailler de manière aussi efficace et efficiente que possible".

Fatma Keskin deviendra également membre du comité de gestion. Elle reprendra certaines des activités de Johan Ideler.

Pas de raison explicite

Les autres membres du comité exécutif restent en place. Ainsi, le comité compte désormais neuf membres au lieu de sept, tous belges à l'exception du Français Xavier Piesvaux, administrateur délégué, et du Néerlandais Hadewych Vermunt, directeur financier.

"Je suis impatient de continuer à exécuter notre stratégie avec ce comité exécutif renouvelé, en plaçant plus que jamais l'expérience de nos clients et de nos employés au cœur de nos activités", a déclaré M. Piesvaux.

Delhaize ne donne pas de raison pour le départ de De Waegeneer. Dekelver souligne toutefois que "les problèmes logistiques que nous avons connus cet été ne sont en aucun cas la raison des décisions que nous prenons aujourd'hui".

En mai, plusieurs magasins ont dû faire face à des rayons vides en raison de problèmes techniques dans un centre de distribution automatisé à Ninove. Les inondations en Wallonie avaient également causé des pénuries dans les magasins.