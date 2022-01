Les ventes du groupe Renault ont baissé de 4,5 % en 2021

Le groupe Renault a annoncé lundi que ses ventes avaient continué de baisser de 4,5 % en 2021, pour la troisième année consécutive, sous l'effet d'une nouvelle politique commerciale mais aussi de la pénurie de puces électroniques. Après avoir enchaîné les records de ventes pendant quelques années avec des véhicules "low cost", le groupe automobile français a coupé dans ses coûts, dans ses effectifs, et a changé de trajectoire commerciale, à la recherche de ventes rentables plus que de gros volumes.

Dont acte: sur un marché plutôt stable par rapport à la catastrophique année 2020, le constructeur a vu ses ventes baisser à moins de 2,7 millions de véhicules dans le monde en 2021, soit 1,2 million de moins qu'en 2018.

Ses concurrents s'en sont mieux sortis: si le leader du marché européen, le groupe Volkswagen, a vu ses ventes baisser de 2,7 % sur le continent, son dauphin Stellantis devrait annoncer une année stable tandis que Toyota ou Hyundai-Kia sont en hausse.

Renault a aussi été fortement touché par la pénurie de puces électroniques, avait souligné son directeur général Luca de Meo le 13 janvier. Quelque 500.000 voitures n'ont pu être produites fautes de composants électroniques. Le portefeuille de commandes du groupe en Europe a ainsi doublé par rapport à 2020 et s'élève à plus de 3 mois de ventes.

Les listes d'attente sont notamment remplies pour ses voitures hybrides, ses utilitaires, l'économique Dacia Sandero, 2e voiture la plus vendue en Europe, ou l'électrique Dacia Spring. Dans les cinq plus grands pays d'Europe, le groupe vend désormais 58 % de ses véhicules à des particuliers, un canal plus rémunérateur que les flottes, contre 53 % en 2019.

En 2022, le directeur commercial de la marque Fabrice Cambolive estime que les ventes de Renault resteront "stables par rapport à cette année, avec un potentiel de hausse lié à une forte demande", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

100 % d'électriques en 2030

La marque a vendu 30 % de véhicules hybrides et électriques en Europe, hors utilitaires, contre 17 % en 2020. Elle vise 100 % d'électriques pour 2030.

Renault a également simplifié son offre, avec moins d'options, a relevé ses prix catalogue de 4 % sur l'année, et tente de percer sur le segment des voitures compactes, qui domine le marché européen, alors que le gros de ses ventes est encore représenté par la petite Clio.

Après le SUV Arkana lancé en 2021, Renault doit compléter son offre sur le segment des compactes dans les prochains mois avec la Mégane électrique et un autre SUV, l'Austral, concurrent du Peugeot 3008 et du Volkswagen Tiguan.

La marque économique du groupe, Dacia, progresse de 3 % avec 537.095 ventes, poussée par la Sandero mais aussi par son SUV Duster et ses ventes en GPL.

Les ventes d'Alpine, qui est devenu le label sportif du groupe en Formule 1, ont presque doublé avec le succès de son A110, vendue à 2.659 exemplaires, avant l'arrivée d'une compacte et d'un SUV. Le groupe a confirmé par ailleurs avoir atteint ses objectifs européens d'émissions de CO₂ (CAFE) en 2021.