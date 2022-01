Accueil Economie Entreprises & Start-up Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin : "Nous voulons nous positionner sur de nouveaux marchés européens dès cette année" Le numéro 1 belge du financement participatif sous forme de prêt (crowdlending) a connu une année 2021 record. Look&Fin veut tirer profit d’un nouveau règlement européen pour s'étendre. Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin. ©Look&Fin Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







Le financement participatif, sous la forme de prêts octroyés par des particuliers à des entreprises, a explosé en 2021 sur les différentes plateformes belges de crowdlending. En l'espace d'un an, on est passé de moins de 50 millions d'euros levés à plus de 100 millions. Look&Fin, acteur et leader historique du marché belge, a même fait mieux que...