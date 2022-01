Procès Arco : c'est officiel, Deminor fait appel

Deminor va faire appel du verdict du tribunal d'entreprise de Bruxelles du début du mois de novembre. Le tribunal avait rejeté tous les arguments dans l'affaire que le cabinet de conseil juridique avait engagée au nom de près de 2 200 coopérateurs d'Arco qui avaient perdu leur argent à l'époque.

Juste avant Noël, on savait déjà que Deminor déposerait un recours si 85 % des coopérateurs étaient d'accord, au plus tard le 7 janvier. Ce seuil a été atteint, écrit De Tijd et confirmé mercredi par Erik Bomans de Deminor.

"Nous allons faire appel, le seuil a été atteint confortablement. Nous avons atteint plus de 99 %, alors que nous avions fixé un objectif d'au moins 85 %." Les avocats rédigent actuellement la pétition, qui sera probablement déposée auprès de la cour d'appel d'ici 2 à 3 semaines.

En novembre, le tribunal d'entreprise de Bruxelles a rejeté la demande des coopérateurs d'Arco. Après l'effondrement du groupe bancaire Dexia, ils avaient perdu l'argent qu'ils avaient investi dans les actions Arco. Ils ont exigé un remboursement pour cause de tromperie. Les actions ayant été présentées à tort comme sûres. Cependant, le tribunal a jugé que la demande était irrecevable car les coopérateurs n'ont pas produit de preuves individuelles. Le procès s'est tenu juste avant les vacances d'été dans les anciens bâtiments de l'OTAN à Evere.